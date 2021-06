La Juventus per rinforzare la propria rosa mette gli occhi tra le fila della Roma: offerto ai giallorossi uno scambio provocatorio

Ennesima ottima prestazione con la Nazionale azzurra ieri sera per Leonardo Spinazzola. L’esterno sinistro infatti anche ieri negli ottavi di finale contro l’Austria è stato premiato come ‘Star of the Match’, risultando appunto il migliore in campo. Ovviamente una stagione con prestazioni di alto livello non poteva che farlo finire nel mirino di alcuni top club.

Tra questi c’è la Juventus, che sembrerebbe essersi pentita di averlo ceduto alla Roma. Ora i bianconeri sembrerebbero intenzionati a riprenderlo, ma non sarà facile convincere José Mourinho a lasciar partire la freccia giallorossa. Il piano della Juventus potrebbe prevedere l’inserimento di una contropartita.

Calciomercato Roma, Juventus su Spinazzola: offerto lo scambio con Demiral

La nuova era della Roma targata José Mourinho non sarà ovviamente esente da assalti da parte dei top club e dalle cessioni di alcuni calciatori. A tornare nel mirino della Juventus sembrerebbe essere Leonardo Spinazzola, terzino sinistro che dopo un’ottima annata in giallorosso sta disputando un grande Europeo con l’Italia.

Così la società juventina per cercare di riportare Spinazzola al Torino, potrebbero pensare di mettere sul piatto uno scambio con Merih Demiral, difensore centrale che interessa al club giallorosso e al tecnico portoghese per rinforzare il reparto difensivo. Uno scambio quasi provocatorio al quale però José Mourinho e la Roma direbbero di no, vista l’importanza dell’esterno. Dunque i due interessi per Spinazzola e Demiral restano, ma per cercare di mandare in porto le trattativa si dovrà tentare altro.