Le parole del commissario tecnico del Belgio Roberto Martinez sugli infortuni di Hazard e De Bruyne: intanto, Mignolet abbandona il ritiro

Roberto Martinez, commissario tecnico del Belgio, ha parlato in conferenza stampa degli infortuni di Eden Hazard e Kevin De Bruyne. I due potrebbero saltare i quarti di Euro 2020 con l’Italia: non tanto per la gravità del problema fisico, quanto per la troppa vicinanza al match. Ecco le parole di Martinez: “Restano con la squadra, non hanno non hanno subito infortuni gravi. Sarà difficile averli al meglio, ma proveremo a recuperarli. Al momento siamo al 50 e 50, non ci sono infortuni strutturali, niente di grave. Ma la partita con l’Italia è troppo vicina“.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juve, rosa extra large | Cinque cessioni per 70 milioni! I dettagli

Prosegue il ct: “De Bruyne ha subito un colpo alla caviglia e sentito dolore al legamento. Mentre Hazard ha sentito dolore al bicipite femorale. Vediamo, non è grave“. Mignolet ha invece lasciato il ritiro del Belgio dopo l’infortunio di oggi: al suo posto, Martinez ha convocato Kaminski del Blackburn.