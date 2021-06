L’Inter, attraverso un comunicato ufficiale, ha reso noto il rinnovo di due difensori pronti al rilancio sotto la gestione di Simone Inzaghi

L’Inter inizia a tessere le prime trame di un mercato che si preannuncia ricco di colpi. Le finanze non versano in ottimo stato, ma la cessione di un big potrebbe rimettere le cose apposto, dando nuova linfa agli investimenti. Dopo l’arrivo a parametro zero di Hakan Calhanoglu, per il club è arrivato il tempo di sistemare alcuni rinnovi: sono due i giocatori che hanno prolungato il proprio accordo con i nerazzurri.

Come si legge in una nota ufficiale del club, Andrea Ranocchia ha rinnovato con l’Inter sino al 2022: il difensore classe 1988, in squadra dal 2011, sarà nerazzurro un altro anno dopo le appena otto presenze collezionate in Serie A nella passata stagione con Antonio Conte. Il giocatore cercherà di mettersi in mostra con Simone Inzaghi apportando alla causa la sua esperienza.

Calciomercato Inter, doppio rinnovo ufficiale

Ma non è l’unico rinnovo. L’Inter ha annunciato anche l’accordo con Danilo D’Ambrosio: il difensore classe 1988, in nerazzurro dal 2014, vestirà la maglia nerazzurra fino al 30 giugno 2022. Il laterale potrebbe trovare nuova linfa con Inzaghi nel doppio ruolo di quinto di destra o centrale in difesa: per lui 19 presenze e tre gol nell’ultima Serie A.