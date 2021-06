La Juventus è pronta a dare l’assalto al top player finito sul mercato: ‘assist’ di Mbappe, può arrivare con lo sconto

Il ritorno di Allegri a Torino può aprire nuovi scenari di calciomercato, soprattutto in attacco, per la Juventus 2021/22. Oltre alla conferma di Morata, Cristiano Ronaldo resta in bilico ed è per questo che dalla Spagna potrebbe arrivare un sostituto di assoluto spessore e a prezzo di saldo. Secondo quanto riportato da ‘Diario Gol’, il presidente del Real Madrid Florentino Perez ha tutta l’intenzione di portare in Spagna Kylian Mbappe. Un colpo da sogno ma costosissimo che sarà dunque finanziato anche grazie ad alcune uscite. Tra queste vi è finito definitivamente, da tempo, Eden Hazard. Il belga, reduce da due annate assolutamente deludenti con i ‘Blancos’ sa che con l’arrivo del francese a Madrid rischia di giocare ancora meno.

Calciomercato Juventus, bastano 40 milioni: occasione Hazard

Ecco dunque che per l’esterno, accostato sia al PSG che al Chelsea, Perez avrebbe in mente un forte sconto. Basteranno infatti ‘solo’ 40 milioni durante le prossime settimane per lasciar partire Hazard, arrivato a Madrid per 120 milioni nell’estate 2019.

Uno scenario che può favorire il ritorno di fiamma della Juventus che non ha mai smesso di pensare al classe 1991 e potrebbe tentare l’affondo grazie allo ‘sconto’ fissato dal presidente delle ‘Merengues’.

Sono solo 21 le presenze tra campionato e coppe di Hazard con la maglia del Real Madrid nell’ultimo anno: l’esterno è andato a segno 4 volte, con un unico assist vincente all’attivo.