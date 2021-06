La Juventus si avvicina alla chiusura con il Sassuolo per Locatelli: anche una contropartita nell’affare

Per la Juventus si avvicina la fumata bianca per Manuel Locatelli. I bianconeri dopo i colloqui avrebbero trovato l’intesa con il Sassuolo per il centrocampista della Nazionale. Il classe ’98 verrà ceduto dagli emiliani per 40 milioni di euro, come riportato da ‘paolobargiggia.it’: previsto un prestito biennale con obbligo di riscatto a 20 milioni di euro divisi nei due anni.

Calciomercato Juventus, Dragusin nell’affare Locatelli

Si prevede anche un trasferimento al Sassuolo del difensore rumeno classe 2002, Radu Dragusin, valutato proprio 10 milioni di euro dalla Juventus. Il difensore si trasferirà a Sassuolo a titolo definitivo. La trattativa tra neroverdi e bianconeri ha preso l’accelerata definitiva negli ultimi giorni, dopo il lavoro assiduo degli agenti delle due squadre. Per Locatelli si avvicina il grande salto della carriera.