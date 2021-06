Il futuro di Cristiano Ronaldo è sempre in bilico: il centravanti della Juventus potrebbe restare, l’affare diventa più difficile

Cristiano Ronaldo dovrà prendere una decisione ufficiale in tempi brevi in vista della prossima stagione. Dopo l’eliminazione ad Euro2020, il campione portoghese comunicherà la sua scelta al presidente Agnelli. In programma ci sarebbe anche un incontro per programmare il futuro. Il suo destino è legato strettamente a quello del talentuoso giocatore francese, Kylian Mbappe, che è stato deludente proprio agli Europei e il suo errore dal dischetto è stato decisivo per l’eliminazione della Francia contro la Svizzera agli ottavi di Euro2020.

Calciomercato Juventus, Ronaldo ora può restare: il Real su Haaland

Mbappe sarebbe finito da tempo nel mirino del Real Madrid, ma come svelato il portale spagnolo “Don Balon” il club spagnolo gli preferirebbe l’attaccante norvegese del Borussia Dortmund, Erling Haaland, che sta trascorrendo le vacanze in Grecia. Così salterebbe la cessione da parte del PSG della stella francese, che non avrebbe convinto appieno lo stesso presidente Florentino Perez.

Così l’arrivo di Cristiano Ronaldo sotto la Tour Eiffel non ci sarebbe in questa sessione di calciomercato con il campione portoghese pronto a sposare il progetto Juventus ancora una volta. Mbappe ha deluso tutti in questo Europeo mostrando una condizione non all’altezza di una competizione importante come quella degli Europei.

Il futuro di Cristiano Ronaldo potrebbe essere ancora per una stagione a Torino. Il PSG lo avrebbe monitorato a lungo per rinforzare il reparto offensivo, ma alla fine la dirigenza bianconera cercherà di convincerlo per continuare a lavorare con Massimiliano Allegri.