L’Europeo sta mettendo in mostra diversi talenti. Tra questi anche Oleksandr Zinchenko, tra i leder tecnici della sorprendente Ucraina di Shevchenko: suggestione Milan

Si va verso le ultimissime gare degli ottavi di finale di Euro 2020 che entro stasera andranno a completare il tabellone dei quarti. Dopo lo spettacolare Inghilterra-Germania ci sarà spazio per Svezia-Ucraina, con la nazionale di Shevchenko che non vuole smettere di sognare dopo un passaggio del turno precedente arrivato per il rotto della cuffia nel gruppo delle migliori terze. Non sarà semplice superare i solidi svedesi in un gara secca che potrebbe riversare qualche sorpresa. Di sicuro Sheva si affiderà a qualità ed esperienza internazionale di Oleksandr Zinchenko laterale di proprietà del Manchester City sempre protagonista con la maglia della nazionale, al netto di qualche difficoltà soprattutto nella gara d’esordio contro l’Olanda. Il classe 1996 è il calciatore di maggior respiro internazionale dell’Ucraina ed è chiamato ad una buona prova da jolly del centrocampo, dopo una stagione intera da terzino sinistro alla corte di Guardiola. Proprio un calciatore tanto polivalente potrebbe rivelarsi intrigante anche in ottica calciomercato per alcune compagini italiane. Per non perderti le ultime notizie di calciomercato scopri il nostro profilo Twitter

Calciomercato Milan, Zinchenko jolly a tutto campo: idea per Pioli

Zinchenko dopo l’avvicinamento alla Lazio dello scorso gennaio, potrebbe tornare utile in ottica Milan. I rossoneri infatti hanno bisogno di potenziare la rosa in vista della prossima stagione che sarà quella del ritorno in Champions. Diversi i ruoli da coprire per Maldini e soci che lanciando un assalto al calciatore del City potrebbero assicurarsi un vero e proprio jolly.

Zinchenko, che per fascia d’età si integrerebbe al meglio nel progetto di Pioli, potrebbe essere sia un’alternativa di lusso a Theo Hernandez a sinistra, che un jolly in mediana, oltre che un trequartista di scorta abile a giocare in ogni posizione alle spalle della punta centrale. Un mix quindi di qualità, quantità, tecnica, tattica ed esperienza che farebbe proprio al caso del Milan che con un solo calciatore potrebbe andare a tappare diverse falle. Il City lo valuta 20/25 milioni di euro e la partita di questa sera contro la Svezia potrebbe essere la giusta occasione per osservarlo da vicino in una sfida da dentro o fuori. Zinchenko ha inoltre un contratto in scadenza 2024 e per quanto possa essere utile non rientra di certo tra gli incedibili di Guardiola.