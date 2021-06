Frank de Boer si dimette dalla carica di commissario tecnico dell’Olanda: arriva l’annuncio ufficiale della federazione olandese

Frank de Boer lascia l’Olanda. La decisione è stata resa nota dalla stessa federazione olandese, dopo un confronto dell’ormai ex CT con i vertici federali. La deludente eliminazione agli ottavi di finale di Euro 2020 contro la Repubblica Ceca è stata decisiva in questo senso. Ecco il comunicato ufficiale: “Dopo le consultazioni a Zeist tra Nico-Jan Hoogma, Eric Gudde, Frank de Boer e il suo agente Guido Albers, è stato deciso che entrambe le parti si separeranno con effetto immediato. Frank de Boer ha annunciato di non voler proseguire, il che è anche in linea con il contratto tra le due parti, che prevedeva un posto ai quarti di finale. Quel contratto non sarà rinnovato”.

Per quanto riguarda il sostituto, al momento, si fa il nome di Louis Van Gaal, con quello che sarebbe un suggestivo ritorno.