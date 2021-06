Cristiano Ronaldo sempre più lontano dalla Juventus: il portoghese sembra aver trovato la sua prossima destinazione, accordo vicino

Cristiano Ronaldo al centro del calciomercato della Juventus. È abituato ad avere i riflettori puntati il fuoriclasse portoghese e quest’estate non sarà da meno. Il suo futuro è un vero e proprio rebus e inciderà tantissimo sulle strategie della ‘Vecchia Signora’. L’ex Real Madrid, infatti, percepisce 31 milioni di euro netti a stagione: una cifra che i bianconeri sarebbero ben lieti di tagliare, considerando anche i 36 anni compiuti lo scorso febbraio dal campione di Madeira. Le prestazioni dell’ultima stagione, inoltre, hanno convinto Massimiliano Allegri a non porre veti alla cessione. Dal ritorno del tecnico, infatti, le probabilità di un addio di CR7 sono aumentate sensibilmente. L’intenzione di entrambe le parti in causa pare sia quella di separarsi anticipatamente rispetto alla scadenza naturale del contratto, prevista per giugno 2022.

Il potentissimo agente Jorge Mendes, in questo senso, è già al lavoro da diverso tempo per trovare al suo assistito una nuova squadra e potrebbe essere molto vicino dal portare a termine l’arduo compito. Stando a quanto riferisce il portale spagnolo ‘Todofichajes.com’, sarebbe a un passo l’accordo con il PSG. I francesi, destinazione gradita a Ronaldo, sarebbero vicini alla conclusione positiva dell’operazione con la Juve sulla base di 25 milioni di euro, con il calciatore che vorrebbe mantenere inalterato il proprio ingaggio.

Calciomercato Juventus, Ronaldo-PSG: accordo vicino

A breve potrebbe arrivare il finale della telenovela Ronaldo. Le due soluzioni maggiormente accreditate per il suo eventuale futuro post Juventus erano PSG e Manchester United. Il club guidato da Pochettino, però, avrebbe messo in atto una vera e propria accelerata per l’acquisto. Ma c’è da chiarire ancora la situazione legata a Mbappe – anche lui in scadenza a giugno 2022 -, oggetto del desiderio del Real Madrid. Senza una partenza del 22enne sarà difficile portare a termine la trattativa CR7.

Da tenere presente, poi, che nelle ultime ore è uscita anche la possibilità di un clamoroso rinnovo di un anno del classe ’85 con i bianconeri, ipotesi però estremamente complicata. Sprint del PSG per Ronaldo, vi terremo aggiornati.