Calciomercato, Donnarumma alla Juventus | "Allegri ha rifiutato!"

La Juventus avrebbe potuto ingaggiare Gianluigi Donnarumma, ma Massimiliano Allegri avrebbe rifiutato il colpo

Gianluigi Donnarumma sembrava vicinissimo all’approdo alla Juventus, dopo l’addio al Milan a parametro zero. Con l’addio di Paratici nei bianconeri sono cambiate le cose, con Agnelli che ha scelto di riaffidarsi a Massimiliano Allegri. Troppo deludente l’ultima stagione per continuare con Pirlo. L’0rmai ex portiere del Milan è andato al PSG, firmando il ricco contratto che volevano lui e il suo agente Mino Raiola. Ma il colpo Donnarumma non era di Paratici, bensì di Pavel Nedved. Arrivano infatti le parole del giornalista Claudio Pea, che fa chiarezza sulla vicenda.

Juventus, Nedved voleva Donnarumma

Claudio Pea, giornalista, ha parlato ai microfoni di Radio Amore Campania della trattativa tra la Juventus e Donnarumma: “Per il portiere aveva combinato tutto Nedved, poi è arrivato Allegri e ha detto ‘Mi tengo Szczesny’. Un errore grossolano, secondo me, per fare dispetto al dirigente. Paratici è andato via e con il ritorno di Allegri, Nedved conta sempre meno nella Juventus. Max se vuole fare anche il manager non deve esagerare“. Dunque, stando alle parole del giornalista, l’allenatore bianconero avrebbe rifiutato l’ingaggio di Donnarumma.

Uno scenario che avrebbe messo in piedi il vicepresidente della Juventus, Pavel Nedved, portare in bianconero il portiere della nazionale italiana.