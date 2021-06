Arriva la tanto attesa ufficialità del nuovo allenatore della Fiorentina: emanato il comunicato ufficiale dal club ‘viola’

Un’estate bollente in casa Fiorentina, che in poche settimane si ritrova a cambiare per due volte l’allenatore. Infatti dopo l’addio di Beppe Iachini al club, si è deciso di puntare su Gennaro Gattuso, tecnico che a fine stagione ha lasciato il Napoli. Dopo poche settimane però è arrivato l’addio anche di Gattuso a causa di alcune divergenze con la società. Così oggi la società ‘viola’ può finalmente ufficializzare l’allenatore per la prossima stagione, che sarà Vincenzo Italiano.

Il comunicato è arrivato in questi minuti è stato emanato il comunicato ufficiale che recita: “La Fiorentina comunica che Vincenzo Italiano è il nuovo allenatore della prima squadra viola. L’accordo decorre dal 1° Luglio 2021 e prevede una durata biennale fino a Giugno 2023 con opzione per un ulteriore anno di contratto. La presentazione alla stampa e ai media avverrà nelle prossime settimane”. Pochi minuti prima era arrivata l’ufficialità della rescissione con lo Spezia che lo liberava ufficialmente per la nuova avventura toscana.