L’Inter continua a lavorare sul calciomercato e arriva un’offerta clamorosa dalla big: c’è il rifiuto della società

È un’estate molto calda per l’Inter, che si gode il titolo di campione d’Italia ottenuto dopo ben undici anni dall’ultima volta e nel frattempo valuta anche le mosse da attuare per restare competitiva e far respirare il bilancio. Ci sarà in maniera inevitabile l’addio di Hakimi ma potrebbe essere l’unica cessione di spessore.

Ci sono diversi calciatori che piacciono alle big e tra questi c’è anche Barella, ma la società sarebbe pronta a dire di no a tutto per trattenere il centrocampista. I nerazzurri, infatti, avrebbero rifiutato un proposta importante del Manchester United che prevedeva uno scambio due per uno: Telles e Van de Beek (nel mirino della Juventus) proprio per Barella.

Calciomercato Inter, no allo scambio due per uno Telles-Van de Beek per Barella

L’Inter dunque non sembra avere nessuna intenzione di mollare un protagonista della scorsa annata come Nicolò Barella. Il no a due calciatori come Alex Telles e Van de Beek, che piacciono alla società, dimostra quanto la dirigenza punti sul centrocampista classe 1997 attualmente impegnato all’Europeo con l’Italia.

Barella garantisce solidità a centrocampo in quanto riesce a recuperare diversi palloni e allo stesso tempo ha anche qualità per dare una mano nella fase offensiva.