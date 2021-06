La Juventus comunica ufficialmente l’arrivo di Maurizio Arrivabene nella dirigenza: c’è anche l’aumento di capitale

La Juventus investe nuovamente su sé stessa ed è pronta a ripartire alla grande dopo una stagione al di sotto delle aspettative. Infatti in queste ore il club bianconero ha ufficializzato ciò che era già noto, ovvero l’arrivo di Maurizio Arrivabene, ex direttore della scuderia Ferrari in F1. Il suo ruolo sarà quello di Consigliere di Amministrazione relative all’area football. Inoltre arriva un importante aumento di capitale di 400 milioni, come segnale di una grande ripartenza per il club juventino.

Il comunicato ufficiale sulle due questioni afferma: “Il CdA esamina gli impatti della pandemia sui tre esercizi 2019/22, stimabili ad oggi in euro 320 milioni complessivi quali effetti economici negativi diretti ed indiretti. A sostegno del piano, che, a causa della pandemia, sarà oggetto di revisione nel primo semestre dell’esercizio 2021/22, il CdA ha definito le linee guida di un rafforzamento patrimoniale mediante aumento di capitale sociale fino a euro 400 milioni. Conferimento di deleghe relative all’Area Football al Consigliere di Amministrazione Maurizio Arrivabene”. Dunque Juventus pronta a ripartire ingranando subito la quinta.