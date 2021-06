La Juventus vorrebbe rafforzare il proprio attacco e arriva un’occasione a sorpresa dal Barcellona: possibile tentativo bianconero

La Juventus non smette di lavorare sul futuro e va a caccia di colpi importanti per rinforzare la propria rosa, dopo aver vissuto un’annata più che complicata. I bianconeri infatti ora sono pronti a vivere una sorta di rivoluzione e cercano le possibili occasioni dalle big per poter sfruttare nuove possibilità.

Un nuovo affare potrebbe arrivare dal Barcellona vista la situazione dei ‘Blaugrana’, che potrebbero far partire qualche elemento importante. Secondo quanto riportato da ‘El Chiringuito TV’, infatti, il club catalano vorrebbe mettere sul mercato Ousmane Dembele, un calciatore che già in passato è stato accostato alla Juventus.

Calciomercato Juventus, il Barcellona vende Dembele: possibile tentativo di Cherubini

I bianconeri dunque potrebbero dichiararsi interessati al francese qualora l’indiscrezione spagnola dovesse essere confermata. Dembele in passato è stato pagato ben 135 milioni di euro dal Barcellona e ora potrebbe partire per 50-60 milioni, praticamente la metà. Può essere sicuramente un’occasione importante per la Juventus che vuole provarci e può strappare un colpo importante a sorpresa.

Il classe 1997 ha realizzato sei reti nelle 30 gare giocate nell’ultimo campionato in Liga e può rilanciarsi una volta per tutte in un’altra squadra.