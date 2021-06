Calciomercato Juventus, colpo Locatelli | L’annuncio di Carnevali!

Calciomercato Juventus, l’AD Carnevali fa chiarezza sul futuro di Locatelli: l’annuncio del dirigente neroverde

Giornata di opening per il mercato estivi e nella sede di Rimini bollono già in pentola le prime grandi trattative. E’ il caso di Sassuolo, Juventus e Locatelli, con l’AD Andrea Carnevali, che ha provato a fare chiarezza sul futuro dell’azzurro: “Per lui riceviamo tante richieste, ogni anno. Si sta mostrando come uno degli elementi di maggior talento e si sta guadagnando una grande vetrina. Soprattutto per le squadre straniere. Sul suo futuro, faremo le giuste valutazioni”. Leggi anche >>> Calciomercato Juventus, svolta Locatelli | “Ha già un accordo”

Poi l’AD neroverde scopre le carte sull’interesse della Juventus: “Ad oggi, è l’unica squadra italiana ad avercelo chiesto. Ci sono stati dei contatti, ma non è un’affare semplice. La concorrenza resta tanta. Se Locatelli vale più di 40 milioni? Non scherzavo l’altro giorno. E poi le trattative vanno avanti e l’Europeo accresce il suo valore. Manuel è stato il nostro acquisto più importante. Ricordo che trattai ad oltranza col Milan per un mese e mezzo”.