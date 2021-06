Calciomercato Milan, Maldini vuole Belotti | Via Pobega e non solo

Non solo Vlahovic, nel mirino del Milan c’è anche Andrea Belotti: Maldini avrebbe pronte due cessioni per l’attaccante del Torino

Il Milan è alla ricerca di un nuovo attaccante, in grado di sostituire Zlatan Ibrahimovic quando è infortunato. Magari con le capacità di saper giocare anche in coppia con lo svedese. Uno degli obiettivi monitorati da Maldini è Andrea Belotti, attualmente impegnato con l’Italia a Euro 2020. Probabilmente lascerà il Torino, visto il contratto in scadenza nel 2022 e il desiderio di misurarsi giocando in un top club. E’ un classe ’93 ed è nel miglior periodo della sua carriera: per il ‘Gallo‘ è il momento di fare il grande salto.

Milan, due cessioni per arrivare a Belotti

Il Torino è bottega cara, ma con la scadenza del contratto fissata all’anno prossimo, il presidente Cairo chiederebbe una cifra intorno ai 30 milioni di euro. Sia per accontentare le richieste del giocatore, sia per il momento che il calcio vive dopo la pandemia. D’altra parte, il Milan avrebbe bisogno di cedere alcuni elementi che non rientrano nei piani di Pioli: uno di questi è Jens Petter Hauge, che ha trovato pochissimo spazio soprattutto nella seconda parte di stagione. La sua cessione porterebbe circa 15 milioni di euro.

Poi c’è Tommaso Pobega, che tanto bene ha fatto con la maglia dello Spezia, valutato sui 12 milioni. Un tesoretto che permetterebbe a Maldini di puntare Belotti.