Il Milan continua a lavorare senza sosta in vista della prossima stagione: l’obiettivo è puntellare la rosa a disposizione di Pioli, accordo vicino

Tutto cambia velocemente nel mondo del calcio. Bastano poche ore per sovvertire la decisione di poco tempo fa. Il Milan è sempre molto attivo sul fronte calciomercato per puntellare la rosa a disposizione di Stefano Pioli, voglioso di confermarsi ad alti livelli dopo il ritorno in Champions League. La dirigenza rossonera, inoltre, è attenta anche per quanto riguarda alla situazione rinnovi con il capitano, Franck Kessie, che sta discutendo ancora i dettagli per il prolungamento del suo legame contrattuale.

Calciomercato Milan, Kessie verso il rinnovo

Così sono arrivate dichiarazioni importanti del giornalista di QSVS, Andrea Longoni, che ha svelato in un tweet dal suo profilo personale le novità: “Milan pronto a salire a 5,5 milioni a stagione per Kessie”. Il centrocampista rossonero è stato uno dei protagonisti in maniera assoluta della cavalcata della compagine guidata da Stefano Pioli. Dagli undici metri è stato impeccabile collezionando così al termine della stagione 14 gol e ben sei assist vincenti.

A breve potrebbero esserci novità positive per la dirigenza rossonera. Il Milan non vuole perderlo com’è avvenuto con il caso Calhanoglu, passato a parametro zero all’Inter. Anche la volontà del giocatore è quella di proseguire la sua avventura in rossonero.

L’annuncio ufficiale potrebbe arrivare a breve, ma continuano così le trattative per arrivare alla conclusione dell’affare.