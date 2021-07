L’Inter di Simone Inzaghi potrebbe mettere gli occhi su Marcus Thuram, attaccante esterno e centrale del Gladbach, nel mirino anche del Milan di Stefano Pioli

Oggi il calciomercato prende ufficialmente il via dopo qualche settimana di schermaglie e alcuni clamorosi colpi messi a segno. Uno su tutti quello di Hakan Calhanoglu. Il trequartista turco si è trasferito a parametro zero all’Inter di Simone Inzaghi dopo una lunga esperienza con la maglia del Milan. I rossoneri, da oggi, hanno ufficialmente perso a parametro zero anche Gianluigi Donnarumma che si unirà al PSG di Mauricio Pochettino. Per l’attacco invece, la squadra di Stefano Pioli, che tornerà in Champions League ben sette anni dopo l’ultima volta, avrebbe messo nel mirino il profilo di Marcus Thuram, attaccante tuttofare del Gladbach.

Il giocatore francese, figlio di Lilian, leggenda di Juventus, Parma e Barcellona, è stato uno dei migliori giocatori in europa nella stagione che si è conclusa da poco ed ha un valore di circa 35 milioni di euro. Una cifra alta per l’originario proprio di Parma il cui contratto con il Borussia scade nel 2023.

Calciomercato Milan, obiettivo Thuram | Si inserisce l’Inter

Nella corsa per il cartellino di Marcus Thuram potrebbe entrare anche l’Inter di Beppe Marotta. I nerazzurri, che stanno salutando Achraf Hakimi destinato al PSG, alla giusta offerta potrebbero lasciar andare anche Lautaro Martinez e, in caso di partenza dell’attaccante argentino, il francese del Gladbach potrebbe essere il profilo giusto per la sua sostituzione.

All’orizzonte si prospetta dunque un derby di mercato per Thuram che andrebbe ad infittire la trama fra le due squadre dopo l’affare Calhanoglu e l’interesse nerazzurro per Kessie in caso di mancato rinnovo dell’ex centrocampista dell’Atalanta con il Milan. Nell’ultima stagione in Bundesliga, Thuram ha collezionato 29 presenze mettendo a segno 8 reti e fornendo 7 assist ai suoi compagni di squadra, un bel bottino considerando anche le ottime prestazioni disputate in Champions League.