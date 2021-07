Il nuovo direttore sportivo della Juventus, Federico Cherubini, in conferenza stampa svela il futuro di Cristiano Ronaldo e Dybala

Con l’apertura della nuova sessione di calciomercato estiva, si apre anche la nuova stagione. La Juventus ha ancora diverse questioni da risolvere sul futuro di alcuni calciatori, in particolare di Cristiano Ronaldo. Il contratto del portoghese scadrà il prossimo anno e la sua permanenza sembrerebbe essere in forte dubbio. A sciogliere ogni dubbio su quello che potrebbe essere il futuro di CR7 ci pensa il nuovo direttore sportivo bianconero dopo l’addio di Paratici, Federico Cherubini.

In conferenza stampa il ds afferma sul portoghese: “Nessun segnale da parte sua al momento, ma nemmeno da parte nostra su un trasferimento che qualcuno definisce come necessario. I numeri continuano a parlare chiaro. Noi siamo contentissimi del fatto che Ronaldo quando avrà finito le vacanze si aggregherà alla squadra”. Dunque una piccola conferma di permanenza per Ronaldo, anche se ancora nulla è da escludere.

Calciomercato Juventus, Nedved sul futuro di Paulo Dybala: “Riprenderemo il discorso”

Tanti dubbi che riguardano anche i big in casa Juventus. Federico Cherubini, nuovo direttore sportivo bianconero, ha svelato quello che potrebbe essere il futuro di Cristiano Ronaldo. Nel frattempo Pavel Nedved invece parla del futuro di Paulo Dybala, altro calciatore in bilico.

Il vice presidente ha così dichiarato sull’argentino: “Cherubini si sta occupando del caso, è in contatto con Dybala e con il suo procuratore. Dovrebbe essere uno dei primi a rientrare, se non il primo. Riprenderemo il discorso da dove lo abbiamo interrotto non appena arriverà qui”. Dunque anche per l’argentino sembrerebbero esserci buone possibilità che resti in bianconero e rinnovi il proprio contratto.