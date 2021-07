Novità in vista in casa bianconera con il super rinnovo che sarà ufficiale a breve. In questo modo Demiral sarebbe ad un passo dall’addio

Novità in vista per la Juventus tra acquisti e cessioni eccellenti. Il club bianconero è sempre al lavoro per trovare una soluzione ottimale per ogni parte coinvolta. Così potrebbero arrivare novità importanti con il rinnovo ad un passo di Giorgio Chiellini. Questa situazione comporterebbe così l’addio del centrale turco, Merih Demiral, che ha intenzione di giocare con maggiore continuità. Lo spazio con Bonucci, De Ligt e lo stesso difensore della Nazionale, sarebbe ancora una volta limitato.

Calciomercato Juventus, Chiellini verso il rinnovo: cessione Demiral

La notizia del rinnovo di Chiellini è stata riportata dall’edizione odierna de La Repubblica: l’ufficialità arrivata quando tornerà alla Continassa dopo l’avventura ad Euro2020 con la maglia della Nazionale. Così a metà luglio il club bianconero potrebbe annunciare il prolungamento contrattuale dell’esperto difensore italiano, che si metterà ancora una volta a disposizione di Massimiliano Allegri dopo i successi condivisi negli anni passati.

Verso l’addio così ci sarebbe Merih Demiral che non avrebbe intenzione di sedersi ancora in panchina per il resto della stagione. Il difensore turco sarebbe sul punto di dire subito addio al club bianconero: sarebbe la quarta scelta per Allegri e non vorrebbe essere impiegato ancora una volta col contagocce in vista della prossima stagione.

La Juventus punterà così ancora sulla vecchia guardia con le reali possibilità di cedere il difensore turco, che è stato già monitorato dalle big d’Europa nelle ultime settimane. Infine, lo stesso centrale bianconero è stato protagonista in negativo nella sfida d’apertura di Euro2020 con una sfortunata autorete contro la Nazionale italiana.