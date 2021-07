Il calciomercato bianconero prende forma ed uno dei nomi caldi per la squadra di Allegri può allontanarsi: beffa dietro l’angolo

La Juventus di Massimiliano Allegri prende forma e con il passare delle settimane sono numerosi i nomi accostati alla ‘Vecchia Signora’ in ottica calciomercato. Una caccia ai rinforzi, da parte dei dirigenti del club torinese, per permettere al tecnico toscano di riportare in cima in Italia ed Europa la Juventus, dopo un anno decisamente sotto le aspettative. In tal senso, non arrivano buone notizie per uno dei nomi accostati con maggiore costanza alla squadra bianconera. Si tratta di Mauro Icardi che probabilmente lascerà il PSG durante l’estate, con la Juventus da tempo interessata alla finestra. Secondo quanto riportato dal giornalista Rudy Galetti, sarebbe il Tottenham il club in pole per l’acquisto dell’argentino.

Calciomercato Juventus, beffa Icardi: c’è il Tottenham

“In caso di addio di Harry Kane, Fabio Paratici penserebbe ad un suo vecchio pupillo (dai tempi della Sampdoria): Mauro Icardi. L’attaccante del PSG vuole giocare di più e senza il suo capitano, il Tottenham gli concederebbe un posto da titolare”, ha dichiarato Galetti su Twitter.

Una possibilità già ventilata nelle scorse settimane, quella di vedere Icardi con la maglia del Tottenham. L’addio di Kane e l’enorme stima di Paratici nei confronti dell’ex capitano dell’Inter, possono dunque accelerare la pista che porterebbe l’argentino ad approdare in quel di Londra.

Situazione dunque in divenire, con Paratici pronto a firmare la clamorosa beffa al suo ex club: Mauro Icardi il grande obiettivo del Tottenham per l’attacco.