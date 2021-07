Calciomercato Milan, scambio più cash | Affare col PSG!

Il Milan potrebbe mettere in piedi uno scambio con il PSG: Sarabia è in bilico a Parigi e Leonardo apprezza Theo Hernandez

C’è anche un esterno d’attacco sinistro tra le priorità del Milan sul calciomercato estivo. Il club rossonero, con il ritorno in Champions League, è a caccia di un nuovo titolare nel ruolo e i nomi circolati sono quelli di Hakim Ziyech e Domenico Berardi. Il marocchino del Chelsea è il preferito di Maldini e Massara, ma i costi dell’eventuale operazione e l’alto ingaggio del calciatore frenano l’affare. Per Berardi, inoltre, il Sassuolo chiede circa 50 milioni di euro. Il Milan potrebbe così virare su altri profili: un possibile nome per la fascia sinistra è quello di Sarabia, protagonista con la Spagna ad Euro 2020. L’esterno è in bilico al PSG e cerca maggiore spazio altrove. Potrebbe così avanzare l’ipotesi che porta ai rossoneri: tutte le cifre e i dettagli.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, lascia l’Inter gratis | Contatti con Mourinho!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, firma ad un passo | Demiral verso l’addio

Milan, scambio con il PSG: occhio a Sarabia

Il 29enne ha vissuto una stagione da comprimario al Paris Saint-Germain e dopo la vetrina dell’Europeo potrebbe cercare una nuova destinazione per ritrovare continuità ed un ruolo da protagonista. L’ex Siviglia è in scadenza di contratto nel 2024, ma valutato ampiamente meno rispetto a Ziyech e Berardi. Il valore del suo cartellino si aggira infatti intorno ai 20-25 milioni di euro. Sfruttando il possibile interessamento del Milan per Sarabia, però, il PSG dell’ex Leonardo potrebbe anche rilanciare per Theo Hernandez. È noto, infatti, il corteggiamento della società parigina nei confronti del terzino francese.

Il club di Al-Khelaifi potrebbe affondare il colpo proponendo proprio il cartellino di Sarabia più un importante conguaglio economico di almeno 25-30 milioni per arrivare alla valutazioni che i rossoneri fanno di Theo Hernandez. Tuttavia, il Milan vuole trattenere a tutti i costi il 23enne e difficilmente se ne priverà già in estate se non per un’offerta irrinunciabile. Staremo a vedere.