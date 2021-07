Il Napoli si avvicina al primo colpo di mercato estivo: si tratta di un portiere che si è messo in mostra in questo Europeo

Con l’inizio del calciomercato iniziano anche i primi movimenti di portieri. Il grande colpo lo sta per chiudere l’Atalanta che presto ufficializzerà l’arrivo di Juan Musso, ma anche il Napoli si muove in chiave portiere: il club partenopeo è vicino all’acquisto di Tomas Vaclik, classe ’89 del Siviglia e della nazionale ceca.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Juventus, l’annuncio di Cherubini | Addio Ronaldo e futuro Dybala

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Inter, obiettivo da Guardiola | Scambio alla pari

Calciomercato Napoli, colpo in porta: vicini all’accordo per Vaclik

Il portiere ex Basilea ha terminato il suo contratto con il club andaluso e adesso è libero di cambiare squadra. Si è messo in mostra durante l’Europeo arrivando a staccare il pass per i quarti di finale contro l’Olanda. Come riportato dal sito spagnolo ‘todofichajes.com’, il Napoli avrebbe anticipato anche il Granada, in corsa per il portiere della Repubblica Ceca.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Juventus, bomber dalla Serie A | Ipotesi di scambio

Con la partenza di Ospina, per De Laurentiis è fondamentale chiudere per un portiere esperto che possa giocarsi il posto con Alex Meret. Secondo le fonti spagnole ci sarebbe addirittura un pre-accordo tra l’estremo difensore e il Napoli che verrà concretizzato, con ogni probabilità, al termine del percorso della Repubblica Ceca a Euro2020. Il club azzurro si prepara a regalare il primo colpo a Luciano Spalletti.