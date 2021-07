L’Inter continua a lavorare in vista di nuove cessioni da urlo: in casa nerazzurra pronto il doppio addio, ecco tutti i dettagli dell’operazione

L’Inter continua a lavorare in vista della prossima stagione. A causa della crisi economica la società nerazzurra metterà a segno cessioni eccellenti per il futuro. Il primo sarà il laterale Hakimi, pronto a legarsi ufficialmente nei prossimi giorni al PSG. Così potrebbero arrivare nuove cessioni importanti per mettere da parte il tesoretto, utile alle prossime operazione anche in entrata.

Calciomercato Inter, Sensi verso l’addio: addio Joao Mario

L’altro indiziato a partire sarà anche il centrocampista italiano dell’Inter, Stefano Sensi, che ha dovuto rinunciare ad Euro2020 proprio negli ultimi giorni di mercato a causa di un problema muscolare. La sua carriera è stata condizionata da numerosi infortuni e così potrebbe esserci la sua cessione sempre in Serie B: c’è il sì alla Fiorentina con la sua valutazione che oscilla dai 15 ai 20 milioni di euro.

Infine, ci sarebbe anche l’asta per il centrocampista portoghese Joao Mario: sulle sue tracce c’è anche il Benfica visto che è di proprietà ancora dei nerazzurri. Saranno giorni decisivi in casa Inter per mettere a segno nuove cessioni importanti in vista della prossima stagione. Continuano così ancora le trattative per trovare altri milioni utili a risanare il bilancio in rosso della società nerazzurra.

Novità in vista nei prossimi giorni con altri addii importanti in casa Inter. La società nerazzurra è al lavoro per trovare una soluzione adeguata per tutte le parti coinvolte. Anche Sensi è in procinto di dire addio alla compagine milanese per ritornare in uno stato di forma eccellente dopo l’exploit al Sassuolo.