L’addio di Hakimi e l’approdo di Calhanoglu potrebbero essere solo la punta dell’iceberg di un calciomercato estivo che rischia di vedere l’Inter come una delle grandi protagoniste. Simone Inzaghi ha già espresso le sue richieste ai dirigenti nerazzurri e Marotta sta sondando il terreno per i prossimi rinforzi da regalare al tecnico piacentino. In casa Inter tra i nomi che con maggiore costanza sono finiti sotto la lente dei vertici nerazzurri vi è sicuramente quello di Donny van de Beek. L’ex Ajax, reduce da una deludente stagione con il Manchester United, è arrivato all’Old Trafford lo scorso settembre per circa 39 milioni di euro. Il club di Zhang valuta dunque il profilo del 24enne olandese ma solo a determinate condizioni. L’idea che starebbe solleticando le fantasie di Marotta e Ausilio è quella di portarlo in prestito, a Milano, nelle prossime settimane. In casa United le valutazioni sono in corso ed, in tal senso, il giornalista Rudy Galetti ha parlato di una possibile svolta vicina per l’addio di van de Beek ai ‘Red Devils’.

Calciomercato Inter, colpo da Manchester: c’è l’apertura

Su Twitter, il noto giornalista ha detto la sua sbilanciandosi sulle possibilità che van de Beek vesta la maglia dei campioni d’Italia durante l’estate: “L’Inter continua i sondaggi per Donny van de Beek: per il centrocampista, in uscita dal Manchester United, i valutano solo la formula del prestito“, ha scritto Galetti per poi concludere, aprendo di fatto al colpo “I ‘Red Devils‘ ci pensano”.

Una pista destinata, a quanto pare, a diventare rovente già nelle prossime settimane di mercato. Nonostante numeri tutt’altro che esaltanti alla sua prima esperienza in Premier League, van de Beek piace e non poco all’Inter.

Nella stagione da poco conclusa l’ex Ajax, accostato anche alla Juventus nel recente passato, ha accumulato 36 presenze con un’unica rete e 2 assist, in 1456′ concessigli in campo da Solskjaer.