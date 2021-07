Calciomercato Juve, asse col Milan | Ipotesi di scambio! Cifre e dettagli

Calciomercato Juve: nuova ipotesi di scambio per Romagnoli. Ecco la posizione del Milan: tutte le cifre e i dettagli

Inizia l’era Cherubini–Arrivabene in casa Juventus. È stata presentata ieri la nuova dirigenza bianconera, al fianco del presidente Andrea Agnelli e del suo vice Pavel Nedved. Il nuovo direttore dell’area sportiva, che è stato promosso al posto di Paratici, ha confermato che sarà un mercato oculato fatto anche di opportunità. Una di queste potrebbe essere rappresentata da Alessio Romagnoli: il difensore del Milan è in scadenza di contratto nel 2022 ed è già stato accostato alla Juve nell’ambito di un possibile scambio con Bernardeschi. L’esterno della Nazionale non sembra però rientrare nei piani del club rossonero: ecco la nuova ipotesi di scambio per Romagnoli. Tutte le cifre e i dettagli. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Calciomercato Juve, Rugani per Romagnoli | La preferenza del Milan: tutti i dettagli

In scadenza al termine della prossima stagione, Romagnoli rappresenta un’importante occasione di mercato per le big. La Juventus, vista l’abbondanza in difesa, potrebbe così proporre un centrale in cambio del capitano rossonero finito in panchina nello scorso finale di stagione. La possibile pedina di scambio è Daniele Rugani: il 27enne rientra dal prestito al Cagliari e, chiuso in bianconero, potrebbe essere nuovamente di passaggio alla Continassa. Il giocatore rappresenterebbe una valida alternativa a Kjaer e Tomori, anche se il Milan preferisce Merih Demiral, già accostato alla società rossonera. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Tuttavia, la valutazione del difensore turco si aggira intorno ai 40 milioni di euro e, oltre a Romagnoli (valutato 20), Maldini e Massara dovrebbero mettere sul piatto anche un importante conguaglio economico di circa 20 milioni. Rugani o Demiral per Romagnoli: occhi puntati anche sull’asse Torino-Milano.