Calciomercato, beffa Icardi per la Juventus: il Paris Saint-Germain studia l’ipotesi di scambio con la Roma per un big

Dopo due anni nella capitale francese, l’impatto di Mauro Icardi nella Ligue1 riscalda il giusto. L’ex bomber dell’Inter è, difatti, in uscita dal Paris Saint-Germain e attende di conoscere il proprio futuro. In Italia, gli estimatori non sono mai mancati: la Juventus, il Napoli e la Roma. Tutti club che, nell’estate del 2019, provarono a fare proprio l’attaccante argentino, prima che si accasasse all’ombra della Tour Eiffel, con una soluzione last minute.

Adesso, per Icardi potrebbero aprirsi nuovi scenari di mercato: la Serie A scalpita per riaverlo, con la Juventus e la Roma nuovamente presenti sull’argentino. Il PSG appare disposto ad ascoltare, soprattutto per monetizzare qualche calciatore ritenuto non essenziale come l’ex capitano dell’Inter. O addirittura, per utilizzare il cartellino di Icardi per insidiare qualche obiettivo di mercato, sempre in Italia.

Calciomercato Roma, scambio Icardi-Pellegrini: l’ipotesi

Attenzione, dunque a quelli che potrebbero essere i futuri sviluppi sul mercato: il Paris Saint-Germain sembrerebbe aver inserito il nome di Lorenzo Pellegrini nella short list dei rinforzi a centrocampo. Il calciatore giallorosso gode della stima di Mourinho, ma dinanzi all’offerta giusta l’intero sistema Roma potrebbe traballare. Offerta giusta che ‘rischierebbe’ di prevedere all’interno il cartellino proprio di Mauro Icardi, obiettivo in attacco per i giallorossi. Sulla testa dell’argentino non pende più la clausola da 15 milioni da versare nelle casse dell’Inter in caso di vendita in Italia. Ragion per cui, il PSG si potrebbe accontentare di pareggiare i 30 milioni della clausola rescissoria di Pellegrini, girando semplicemente Maurito ai giallorossi. Ad oggi, una possibile trattativa resta difficilissima, ma nel mercato mai dire mai.