La Juventus è in forte pressing su Manuel Locatelli ma progetto due contropartite per arrivare ad un altro talento del Sassuolo

La Juventus è sempre più vicina al colpo Manuel Locatelli. Il Sassuolo è pronto a liberare il centrocampista della Nazionale al termine dell’Europeo anche se l’amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali, non ha intenzione di fare sconti ai bianconeri. I rapporti tra le due società sono comunque ottimi e nei prossimi giorni è previsto un nuovo incontro per provare a trovare l’intesa.

Calciomercato Juventus, anche Raspadori nel mirino: doppia contropartita e Inter ko

La Juventus è pronta a mettere sul piatto il cartellino del giovane difensore rumeno, Radu Dragusin. La società bianconera, però, non è a lavoro solo per Locatelli, ma intende provarci anche per un altro giovane talento del Sassuolo: si tratta di Giacomo Raspadori, attaccante classe 2000 entrato a far parte dei convocati di Roberto Mancini per l’Europeo e richiesto da tante squadre di Serie A, in particolare l’Inter.

La Juventus è pronta ad inserire oltre a Dragusin anche il cartellino di Marko Pjaca, tornato a Torino dopo il prestito al Genoa, oltre ovviamente ad una parte cash di circa 50 milioni di euro, per un affare che comprenderebbe anche il cartellino di Locatelli. L’Inter rischia di essere tagliata fuori dalla corsa a Raspadori, la ‘Vecchia Signora’, invece, sembra avere le carte giuste per convincere il Sassuolo.