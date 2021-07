Non solo Locatelli: la Juventus punta a riportare a Torino anche il centrocampista del Barcellona

La Juventus è intenzionata a rivoluzionare il centrocampo, reparto che la scorsa stagione ha sofferto parecchio. Con l’arrivo di Massimiliano Allegri si sono aperti nuovi scenari di mercato. La società bianconera continua a dialogare con il Sassuolo per trovare l’accordo per Manuel Locatelli. Il centrocampista della Nazionale, però, non è l’unico rinforzo che la Juve intende fare in quel reparto.

Calciomercato Juventus, Pjanic via dal Barcellona: conferme dalla Spagna

Il nome che non è mai tramontato in chiave Juventus è quello di Miralem Pjanic, giocatore che Allegri ha già allenato nella sua prima esperienza in bianconero e per il quale nutre grande stima. Il bosniaco, arrivato appena un anno fa a Barcellona, nello scambio con Arthur, non ha trovato lo spazio che pensava con Ronald Koeman che non lo considera una prima scelta. La conferma dell’addio di Pjanic è arrivata dal ‘Mundo Deportivo’ che da la cessione per certa, annunciando addirittura il 12 luglio come data, visto che proprio in quel giorno iniziare la pre-season dei blaugrana.

Si attendono 10 giorni di fuoco da qui alla data prevista dalle fonti spagnole. Per la Juventus potrebbe diventare un’occasione, anche se l’ingaggio da 8 milioni netti a stagione è un ostacolo per nulla indifferente. I bianconeri punterebbero, infatti, ad un prestito biennale ma su Pjanic c’è l’occhio vigile anche del Paris Saint-Germain che continua a monitorare la sua situazione col Barcellona.