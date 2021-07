La Juventus a caccia di colpi di spessore da regalare ad Allegri: svolta dall’Inghilterra, pronti 50 milioni

La Juventus di Massimiliano Allegri è pronta a lanciarsi sul calciomercato, con un’estate caldissima che riguarderà i prossimi innesti che la dirigenza regalerà al tecnico toscano. Molto passerà dal futuro di Cristiano Ronaldo, in scadenza tra meno di un anno e che potrebbe dunque salutare, lasciando libero un’importante casella in attacco. Le attenzioni della Juventus sono però rivolte a centrocampo, reparto nel quale probabilmente si cambierà di più. Uno dei nomi caldi, tra le entrate, è ormai da mesi quello di Saul. Il gioiello di proprietà dell’Atletico Madrid non è considerato un intoccabile e potrebbe dunque cambiare aria, salutando la squadra di Simeone nelle prossime settimane. Secondo quanto riportato dai colleghi di ‘Todofichajes.com’, nella corsa al talento spagnolo sarebbe ormai lontana la pista che porterebbe Saul al Manchester United. Ecco dunque prospettarsi uno scenario che può beffare la Juventus.

Calciomercato Juventus, colpo Saul: c’è la svolta

Il portale spagnolo sottolinea come in pole position vi sia il Liverpool: Jurgen Klopp vuole puntare forte su Saul che, per circa 50 milioni di euro, saluterà senza problemi l’Atletico Madrid.

Il Bayern Monaco rimane interessato così come la Juventus anche se la pista calda porterà, probabilmente, Saul in Premier League alla corte di Klopp. Simeone pronto dunque a salutare il 26enne di Elche.

Il classe 1994 è reduce da 41 presenze, con sole 2 reti ed 1 assist vincente nei 2673′ in campo concessigli da Simeone.