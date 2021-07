Calciomercato Juventus, doppio affare col Villarreal | Le cifre

La Juventus potrebbe cedere due giocatori al Villarreal: si tratta di Daniele Rugani e Mattia De Sciglio, in uscita

La Juventus deve cedere i suoi esuberi per intervenire seriamente sul mercato. Sia per liberarsi degli ingaggi, sia per incassare denaro da reinvestire successivamente per nuovi colpi. Sono tornati dal prestito giocatori come Daniele Rugani e Mattia De Sciglio, che non rientrano nei piani del club e di Massimiliano Allegri. Il difensore centrale è rientrato da un doppio prestito: prima al Rennes e poi al Cagliari, dove non ha convinto. L’ex Milan, invece, ha il contratto in scadenza nel 2022 e dovrà andar via a titolo definitivo, a meno che non rinnovi prima di ripartire in prestito.

Juventus, doppia suggestione del Villarreal

Secondo quanto riferito da ‘Fichajes.net‘, il Villarreal è alla ricerca di un difensore centrale e di un terzino destro. Rugani e De Sciglio potrebbero diventare nomi interessanti per la squadra di Unai Emery, vincitore dell’Europa League contro il Manchester United. Il Submarino Amarillo potrebbe piazzare questo doppio colpo dalla Juventus per 10 milioni di euro. Una cifra che farebbe comodo a entrambe le squadre e accontenterebbe tutte le parti in causa.