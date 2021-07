Infortunio per Leonardo Spinazzola nel secondo tempo di Belgio-Italia: il laterale rischia di finire anzitempo l’Europeo e la Roma potrebbe dover tornare sul mercato

Brutta tegola per la Nazionale italiana, e non solo. Gli ‘Azzurri’ devono registrare il forfait di Leonardo Spinazzola, uscito per infortunio nella ripresa della gara con il Belgio, valida per i quarti di finale di Euro 2020. L’esterno, tra i migliori del torneo, si è subito fermato dopo aver sentito un dolore alla coscia destra: si teme un guaio muscolare, con il calciatore che è uscito in barella ed in lacrime. La sua situazione sarà da valutare anche in casa Roma, con la società giallorossa che potrebbe dover intervenire sul mercato per sopperire ad un suo eventuale lungo stop.