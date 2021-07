Impresa eroica dell’Italia che supera il Belgio per 2-1 ai quarti e conquista l’accesso alle semifinali di Euro 2020: a segno Barella ed Insigne

L’Italia compie un’impresa storica e batte il Belgio in una partita ricca di emozioni e spettacolo. La Nazionale di Roberto Mancini vince per 2-1 un match dove le reti sono arrivate tutte nel primo tempo: a sbloccare le marcature è Nicolò Barella, autore di un diagonale mortifero. Pochi minuti dopo Lorenzo Insigne segna il suo primo gol all’Europeo con un colpo balistico del suo repertorio.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Roma, infortunio Spinazzola in Nazionale | Tegola per Mou

Nel finale del primo tempo, però, l’arbitro Vincic concede calcio di rigore al Belgio per un contatto dubbio in area tra Di Lorenzo e Doku. Sul dischetto va Lukaku, che non sbaglia. Nella ripresa la squadra di Martinez prova a dettare il gioco, ma la difesa azzurra corre pochi pericoli, dominata dalla sicurezza tra i pali di Donnarumma e dall’esplosività di Chiellini, sempre preciso nelle chiusure. Nel finale da registrare l’infortunio accorso a Leonardo Spinazzola, uscito in lacrime e in barella. Vince l’Italia 2-1: ora in semifinale c’è la Spagna di Luis Enrique.

Belgio-Italia 1-2: il tabellino

BELGIO-ITALIA 1-2

MARCATORI: 31′ Barella (I), 44′ Insigne (I), 45’+2′ rig. Lukaku (B).

BELGIO (3-4-2-1): Courtois; Alderweireld, Vermaelen, Vertonghen; Meunier (dal 70′ Chadli, dal 73′ Praet), Tielemans (dal 70′ Mertens), Witsel, T. Hazard; De Bruyne, Doku 7; Lukaku. All. Roberto Martinez

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Spinazzola (dall’80’ Emerson); Barella, Jorginho, Verratti (dal 74′ Cristante); Chiesa (dal 90’+1′ Toloi), Immobile (dal 74′ Belotti), Insigne (dall’80’ Berardi). All. Roberto Mancini

ARBITRO: Slavko Vincic (SLO).