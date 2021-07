La Spagna batte la Svizzera ai calci di rigore ed è la prima semifinalista di Euro 2020: espulso Freuler nella ripresa, poi la lotteria dagli undici metri premia Luis Enrique

Continua il sogno ad Euro 2020 della Spagna, prima semifinalista del torneo. La squadra di Luis Enrique si è conquistata l’accesso al termine di una partita combattuta contro la Svizzera, arrivata sino ai calci di rigore e ricca di episodi. Jordi Alba aveva sbloccato subito la sfida grazie ad un sinistro deviato da Zakaria e divenuto così imparabile per Sommer. Gli spagnoli hanno giocato un primo tempo decisamente migliore, mentre la ripresa è stata soprattutto di marca elvetica. Prima con Zakaria che ha sfiorato il pari, poi con il gol trovato da Shaqiri che ha sfruttato una disattenzione di Laporte e Pau Torres.

La svolta, però, al 77′, con l’arbitro che ha mostrato il cartellino rosso a Freuler lasciando in inferiorità numerica la Svizzera dopo un intervento scomposto del giocatore dell’Atalanta. Nei tempi supplementari la squadra di Petkovic mette in mostra una resistenza ferrea e chiude ogni possibile spazio alla Spagna: la copertina è tutta per Sommer, autore di diverse parate decisive. Come con la Francia, il destino della Svizzera si scrive dal dischetto, ma questa volta il finale è nefasto ai biancorossi: decisivo l’errore di Vargas e il rigore conclusivo segnato da Oyarzabal. La Spagna accede così in semifinale, dove attende la vincente di Belgio-Italia.

Svizzera-Spagna 2-4 d.c.r. (1-1): il tabellino

MARCATORI: 8′ Jordi Alba (Spa); 68′ Shaqiri (Svi)

SVIZZERA (3-4-2-1): Sommer; Elvedi, Akanji, Rodriguez; Widmer (100′ Mbabu), Freuler, Zakaria (100′ Schar), Zuber (90’+2 Fassnacht); Shaqiri (81′ Sow), Embolo (23′ Ruben Vargas); Seferovic (81′ Gavranovic). A disp.: Mvogo, Kobel, Benito, Fernandes, Comert, Lotomba. Ct. Petkovic

SPAGNA (4-3-3): Unai Simon; Azpilicueta, Pau Torres (113′ Thiago Alcantara), Laporte, Jordi Alba; Koke (90’+1 Marcos Llorente), Busquets, Pedri (119′ Rodri); Ferran Torres (91′ Oyarzabal), Morata (54′ Gerard Moreno), Sarabia (46′ Dani Olmo). A disp.: De Gea, Sanchez, D. Llorente, Garcia, Gaya, Traoré. Ct. Luis Enrique