Calciomercato Inter, Marotta punta Dumfries con lo scambio | La strategia

L’Inter valuta le mosse sul calciomercato a caccia dell’esterno giusto per accontentare Simone Inzaghi. L’assalto al laterale potrebbe avvenire con uno scambio: le ultime novità a riguardo

L’Inter è pronta a operazioni mirate sul calciomercato, a caccia dei nomi giusti per Simone Inzaghi. L’addio di Achraf Hakimi con destinazione PSG impone grandi riflessioni ai nerazzurri sui possibili sostituti sulla fascia destra. Diversi sono i nomi sul tavolo della dirigenza che sfoglia la margherita e non vuole farsi trovare impreparata nel trovare il calciatore migliore per raccogliere l’eredità dell’esterno marocchino. Negli ultimi giorni, si parla molto di un possibile assalto a Hector Bellerin per rinforzare la fascia destra.

Non rappresenta, però, l’unico profilo in via di valutazione per la Beneamata. In particolare, c’è da fare attenzione al nome di Denzel Dumfries. L’esterno del PSV si è messo in evidenza anche con la maglia dell’Olanda negli ultimi Europei. Il suo futuro ora potrebbe proseguire con la maglia dell’Inter, che è alla ricerca di un calciatore proprio con le sue caratteristiche. L’operazione con gli olandesi potrebbe decollare anche attraverso uno scambio.

Calciomercato Inter, Dumfries con lo scambio: la strategia di Marotta

Un nome come Dumfries potrebbe lasciare il PSV per una cifra sui 15-18 milioni di euro. Ancora un valore troppo alto per le casse nerazzurre che, quindi, potrebbe tentare di inserire una contropartita tecnica per accontentare gli olandesi. Trattasi di Andrea Pinamonti. Il giovane attaccante ha una valutazione sui 10 milioni di euro, ma in questo caso l’ostacolo è rappresentato dall’ingaggio che è di 2 milioni di euro. Vedremo se l’operazione decollerà a queste condizioni. L’Inter in ogni caso tenterà di abbassare le richieste per il terzino e di convincere Raiola ad accettare la destinazione olandese.