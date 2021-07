L’Inter pianifica il calciomercato partendo dalle cessioni: oltre Hakimi un altro titolare ha diversi stimatori, con il Manchester United pronto già all’offerta

L’Inter guarda al futuro con ottimismo e pianifica il mercato. L’ufficialità di Simone Inzaghi alla guida dei nerazzurri permette alla società di pensare alla rosa. Il tecnico piacentino è consapevole che prima di veder accontentate le sue richieste c’è bisogno di fare alcune cessioni. Il reparto sotto la lente di ingrandimento è il centrocampo, dove – oltre al possibile addio di Hakimi – potrebbe partire un altro titolare.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, via Lautaro | Super scambio con il Real Madrid

La squadra nerazzurra necessita di nuove risorse e due cessioni potrebbero rappresentare la base per il rilancio. Il giocatore con più richieste è Hakimi, cercato da Psg e Chelsea, entrambe non ancora arrivate a soddisfare le pretese economiche dell’Inter (70 milioni). L’esterno è stato tra i migliori della passata stagione, ma la società sembra orientata a sacrificare il suo cartellino, piuttosto che quello di un centravanti. Hakimi non è però l’unico possibile partente.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, il nuovo undici | “Lui non verrà mai”

Secondo quanto riferisce ‘The Sun’, il Manchester United avrebbe messo nel mirino Marcelo Brozovic. Il regista croato ha un contratto in scadenza nel 2022, ma non ha ancora trovato l’accordo per il rinnovo. Punto fermo di Conte nella passata stagione (sei assist serviti in Serie A), mister Simone Inzaghi vorrebbe incentrare il suo gioco su di lui, ma gli inglesi avrebbero già pronti 26 milioni di Euro per il suo cartellino.

Calciomercato Inter, assalto United per Brozovic

Un’offerta che potrebbe far tentennare gli ambienti nerazzurri, soprattutto se Brozovic non dovesse rinnovare il contratto. Il Manchester United ha osservato da vicino il croato anche all’Europeo, ma tenterebbe l’assalto solo in caso di partenza di Paul Pogba. Il centrocampista francese è nel mirino della Juventus e un eventuale suo ritorno in Italia potrebbe mettere in allarme il quartier generale nerazzurro.