Calciomercato, Lautaro lascia l'Inter | Scambio due per uno in Spagna

L’Inter potrebbe cedere Lautaro Martinez al Real Madrid: c’è bisogno di un’altra cessione, ecco lo scenario

Ieri Alejandro Camano, agente di Lautaro Martinez, ha parlato ai microfoni di ‘Calciomercato.it’ del futuro di Lautaro Martinez. L’Inter ha già ceduto Hakimi al PSG e potrebbe fare la stessa cosa con l’attaccante argentino, sempre assistito da Camano. Il suo futuro non è ancora definito, anche perché il club nerazzurro ha bisogno di un’altra cessione importante per dare respiro alle proprie casse dopo i problemi economici di Suning. Tante sono le squadre interessate a ‘El Toro‘, soprattutto in Spagna con Barcellona -che ci ha provato insistentemente l’anno scorso- e Real Madrid. Proprio l’opzione Blanca starebbe riprendendo quota.

Inter, scambio con il Real per Lautaro

Secondo quanto riferito da ‘DefensaCentral.com‘, l’agente di Lautaro Martinez ha avviato i discorsi per portare il giocatore al Real Madrid. Florentino Perez è impegnato con Mbappé e Haaland, ma il procuratore starebbe approfittando di questa fase di stallo per proporre il suo assistito. La valutazione che l’Inter fa dell’argentino è di circa 80 milioni di euro. Un prezzo troppo alto per il Real, che vorrebbe optare per uno scambio ‘due per uno’: Luka Jovic, seguito anche in passato dai nerazzurri, e uno tra Ceballos e Odegaard, ritornati dal prestito all’Arsenal.