Calciomercato Juventus, scambio col Barcellona | Colpo Ansu Fati

La Juventus potrebbe proporre uno scambio al Barcellona per Ansu Fati: Dejan Kulusevski inserito nell’operazione

La Juventus è sempre molto attenta alle occasioni che presenta il calciomercato, soprattutto dall’estero. Giovani top player in grado di cambiare il volto di una squadra, parecchi di questi hanno difficoltà nel trovare l’accordo per il rinnovo del contratto. Uno di questi è Ansu Fati, esterno offensivo che si è affermato come uno dei migliori elementi di Koeman al Barcellona. Il suo contratto scadrà nel 2022 e, in caso di mancato rinnovo, dovrà per forza di cose essere ceduto. Altrimenti i catalani lo perderebbero a parametro zero l’anno prossimo.

Juventus, scambio Kulusevski-Ansu Fati

Secondo quanto riferito da ‘Don Balon‘, ci sarebbero dei problemi tra Ansu Fati e il Barcellona per il rinnovo del contratto. Diventato sostanzialmente un’incognita, questa fase di stallo favorisce le squadre che vorrebbero assicurarsi lo spagnolo nato in Guinea Bissau. La Juventus è uno dei club interessati al giocatore, ma la crisi dovuta alla pandemia induce il ds Cherubini a proporre delle contropartite tecniche.

La Juve metterebbe sul piatto il cartellino di Dejan Kulusevski per arrivare ad Ansu Fati, per uno scambio alla pari. D’altra parte, il Barcellona si libererebbe dell’esterno spagnolo solo per un’offerta cash.