Calciomercato Milan, il nuovo undici | “Lui non verrà mai”

Il Milan ci prova per l’attaccante serbo Dusan Tadic ma il giornalista non crede nel colpo

Continua il lavoro del Milan alla ricerca di un nuovo attaccante. Rimane calda la pista che porta a Olivier Giroud, sostituto naturale di Ibrahimovic per caratteristiche. La società rossonera, però, sta seguendo anche altri profili che potrebbero far comodo a Stefano Pioli, uno di questi è Dusan Tadic, serbo classe ’88.

Calciomercato Milan. Tadic: “Non verrà mai”

Giocatore di esperienza, attualmente in forza all’Ajax. Può ricoprire diversi ruoli dell’attacco, sia quello di seconda punta che di attaccante esterno. Il Milan sembra volerci provare concretamente ma il giornalista Mauro Suma, intervenuto a ‘Top Calcio 24’ ha altre idee e si è espresso così in merito al possibile colpo dei rossoneri: “Tadic non verrà mai al Milan”.

Il giornalista è convinto che il serbo non arriverà a Milano, anche se il Milan sta provando concretamente a trattare con l’Ajax, avendo già un’intesa di massima con il giocatore. Intanto proprio Top Calcio 24 ha mostrato il nuovo 11 probabile del Milan con Maignan tra i pali, difesa a quattro con Tomori e Kjaer centrali, Calabria e Theo Hernandez sulle corsie esterne. Centrocampo a due con Kessie e Bennacer e tre giocatori offensivi dietro Ibrahimovic o Kalajdzic, obiettivo in attacco: Saelemaekers, Pessina (il Milan spinge per riportarlo a Milano) e Tadic. Proprio su quest’ultimo è arrivato lo scetticismo del giornalista.