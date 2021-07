Tutto facile per l’Inghilterra che supera per 4-0 l’Ucraina e conquista le semifinali di Euro 2020: doppietta di Harry Kane. Ora la Danimarca

L’Inghilterra rispetta i pronostici e dimostra grande carattere in una partita insidiosa, ma portata subito sui corretti binari. La squadra di Southgate supera per 4-0 l’Ucraina nei quarti di ‘Euro 2020’ e mostra i muscoli in vista del gran finale. Il match si sblocca in avvio grazie al solito Harry Kane che dopo quattro minuti infila Bushchan, imperfetto in uscita. L’undici di Shevchenko prova a reagire, ma difficilmente riesce a rendersi pericoloso dalle parti di Pickford: gli inglesi sprecano un paio di contropiedi, ma la partita resta in bilico sino all’intervallo.

Nella ripresa l’Inghilterra alza la voce e raddoppia dopo pochi giri di orologio grazie ad un preciso colpo di testa di Maguire da situazione di palla inattiva. L’Ucraina accusa il colpo e subisce in rapida successione il terzo gol: marcatore, ancora una volta, Harry Kane, che raggiunge Alan Shearer per reti segnate nelle grandi competizioni (Mondiale/Europeo) con l’Inghilterra: nove, alle spalle del solo Gary Lineker (10). Nel finale Henderson fissa il punteggio sul definitivo 4-0: ora ad attendere gli inglesi c’è la Danimarca.

Ucraina-Inghilterra 0-4: il tabellino

UCRAINA-INGHILTERRA 0-4

MARCATORI: 4′ Kane, 46′ Maguire, 51′ Kane, 63′ Henderson

UCRAINA (3-5-2): Bushchan; Zabarnyi, Kryvtsov, (34′ Tsygankov), Matvienko; Karavaev, Sydorchuk (64′ Makarenko), Stepanenko, Shaparenko, Zinchenko; Yarmolenko, Yaremchuk. CT: Shevchenko

INGHILTERRA (4-2-3-1): Pickford; Walker, Stones, Maguire, Shaw (65’ Trippier); Rice (57’ Jordan Henderson), Phillips (65’ Bellingham); Sancho, Mount, Sterling (65’ Rashford); Kane (73’ Calvert Lewin). CT: Southgate