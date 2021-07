L’Italia perde Leonardo Spinazzola per infortunio: l’esito degli esami strumentali dopo il problema accusato nei quarti di finale di Euro 2020 contro il Belgio

La Nazionale italiana deve fare i conti con una brutta tegola. Il ct Roberto Mancini deve infatti rinunciare a Leonardo Spinazzola nella semifinale di ‘Euro 2020’ contro la Spagna. Il laterale della Roma, tra i migliori del torneo in casa azzurra, si è fermato per infortunio durante la ripresa del match contro il Belgio. Il giocatore è uscito in lacrime ed in barella e gli esami strumentali ai quali si è sottoposto hanno confermato che il guaio è serio.

Italia, infortunio Spinazzola: l’esito degli esami

Gli accertamenti effettuati da Leonardo Spinazzola presso l’ospedale Sant’Andrea hanno confermato la rottura sottocutanea del tendine D’Achille sinistro. L’esterno giallorosso è tornato a Roma da poche ore e non perderà tempo: secondo quanto riportato da Sky Sport, la prima fase del recupero si terrà in Finlandia con il professore Sakari Orava dell’Hospital NEO di Turku. Nel 2019 curò anche un altro ex giallorosso, Bryan Cristante, vittima di un distacco del tendine dell’adduttore destro