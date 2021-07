La Juventus è pronta a tornare grande con Massimiliano Allegri, che chiarisce le gerarchie della squadra: Ronaldo non più protagonista

Nella prossima stagione la Juventus passa nuovamente in mano a Massimiliano Allegri, allenatore che due anni fa ha lasciato la guida dei bianconeri ma che ora è stato richiamato per risollevare le sorti della squadra. Ovviamente con il cambio di tecnico cambieranno anche molte cose all’interno della rosa. Per prima cosa ovviamente cambieranno le gerarchie e le scelte dei calciatori indispensabili per l’allenatore.

Leggi anche >>> Calciomercato Juventus, doppia svolta | Rinnovo e addio

Il giornalista Graziano Ciampi, ai microfoni di ‘Top Calcio 24’ ha spiegato la situazione all’interno della rosa bianconera dichiarando: “Per quanto riguarda Ronaldo, non dovrebbe muoversi. Non sono arrivate comunicazioni e offerte. Potrebbe cambiare il suo ruolo in campo, con la conferma di Morata. Allegri è molto contento di avere Dybala e non discuterebe Ronaldo, ma per il tecnico viene prima la squadra del fuoriclasse portoghese”. Dunque non più protagonista, ma messo allo stesso piano degli altri CR7.

Calciomercato Juventus, Ronaldo alla pari degli altri: Allegri contento di Dybala

Il futuro di Paulo Dybala continua a essere un’incognita in casa Juventus, ma Massimiliano Allegri sembrerebbe gradire la sua presenza in rosa. Infatti, come riportato da Graziano Ciampi, ai microfoni di ‘Top Calcio 24’: “Dybala e Allegri hanno parlato del ruolo che potrebbe avere in futuro e sarebbe contento di averlo”. Dunque una conferma importante per la ‘Joya’ argentina, con la prossima stagione che potrebbe essere quella giusta per il riscatto.