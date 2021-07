Il calciomercato entra nel vivo: possibile occasione dalla Spagna per la Juventus e le altre big di Serie A, con il Real Madrid pronto a mettere in vendita un big

Il calciomercato inizia a tessere le sue tele, con le big d’Europa che sondano possibili colpi da attuare in estate. Le risorse non abbondano, ma le opportunità per rinforzarsi non mancano. Scambi, operazioni in prestito ma anche giocatori che non rientrano più nei progetti: in quest’ultima categoria rientra un possibile affare per le italiane, con il Real Madrid soggetto chiamato in causa.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, colpaccio a zero | Fumata bianca ad un passo

L’indiscrezione arriva dalla Spagna, dove ‘todofichajes.com’ riporta di un addio imminente tra il Real Madrid e Isco. Il giocatore non rientrerebbe più nei piani di Carlo Ancelotti, pronto a metterlo alla porta. Lo spagnolo ha ancora un anno di contratto ed è in cerca di riscatto dopo una stagione ai margini: 25 presenze in ‘Liga’ ed appena due assist, senza reti a referto. La qualità del calciatore è fuori discussione, e in Italia si fiuta l’occasione.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, decisione drastica per Pjanic | Lo liberano gratis

Il portale spagnolo accosta il giocatore a Juventus, Milan ed Inter, tutte pronte all’affare, ma costrette prima a risolvere alcune questioni prima di chiudere il colpo. I bianconeri cercano rinforzi a centrocampo, ma devono dare una chiusa al capitolo Cristiano Ronaldo. Il futuro del portoghese indirizzerà le scelte di mercato del club. Discorsi simili in casa Inter, che hanno sostituito Eriksen con Calhanoglu, ma potrebbero perdere anche Arturo Vidal.

Calciomercato Juventus, colpo dal Real Madrid

Dulcis in fundo il Milan, coinvolto con il Real Madrid anche nell’affare Brahim Diaz. I rossoneri potrebbero sfruttare la causa per parlare anche di Isco, giocatore che piace a Stefano Pioli e potrebbe rimpiazzare proprio l’ex numero 10 turco finito all’Inter. Discorsi ancora da concretizzare, ma un’unica certezza: il club spagnolo è pronto a cedere Isco per meno di 20 milioni di Euro. Un’occasione da non perdere.