Il futuro di Cristiano Ronaldo resta in bilico: idea a sorpresa in vista della prossima stagione. Possibile un’altra cessione top

Non finiscono le novità in casa Juventus. La dirigenza bianconera è al lavoro per trovare una soluzione circa il futuro di Cristiano Ronaldo. Il campione portoghese si è dedicato completamente al relax dopo l’eliminazione cocente ad Euro2020. Così potrebbe arrivare la sua decisione definitiva dopo la fine delle sue vacanze insieme alla propria famiglia. Una soluzione che accontenterebbe un po’ tutti per programmare così la prossima stagione.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Rabiot allo United | Scambio e Inter beffata

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, decisione drastica per Pjanic | Lo liberano gratis!

Calciomercato Juventus, conferma Ronaldo: ci siamo quasi. Addio Dybala

Come svelato dal portale spagnolo “Don Balon” Cristiano Ronaldo sarebbe sul punto di continuare la sua avventura in maglia bianconera ancora per un’altra stagione. Sulle sue tracce ci sono ancora i top club d’Europa, come Real Madrid, PSG, Manchester United, che devono così rinunciare all’acquisto del campione portoghese, sempre più vicino alla permanenza a Torino.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, colpo Insigne | Triplo intreccio tra Italia e Germania

In aggiunta, il primo indiziato a partire sarebbe proprio l’attaccante argentino, Paulo Dybala, che non ha vissuto una stagione entusiasmante soprattutto a causa dei numerosi infortuni. Il suo addio potrebbe essere questione proprio di settimane con un nuovo progetto per quanto riguarda il reparto offensivo di Massimiliano Allegri.

Idee importanti in vista della prossima stagione tra acquisti e cessioni da urlo per la Juventus. La situazione sarà chiarita nei prossimi giorni per programmare definitiva l’anno che verrà. Ronaldo sarà ancora al centro dell’attacco dei bianconeri.