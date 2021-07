Il Milan guarda con interesse ai prossimi colpi di calciomercato: arriva l’annuncio a sorpresa che complica i piani di Maldini, il direttore sportivo allo scoperto

Non è un mistero, il Milan è tra entrate ed uscite una delle maggiori protagoniste in Italia per quanto riguarda il calciomercato estivo. Diversi i nomi accostati al club di via Aldo Rossi. Dalle idee per la difesa fino all’erede di Calhanoglu, finito all’Inter, passando per un rinforzo di spessore da affiancare a Zlatan Ibrahimovic in attacco. In tal senso, negli ultimi giorni si è fatta insistente la voce di un forte interesse del ‘Diavolo’ per il talento, e capitano, dell’Ajax Dusan Tadic. Il polivalente serbo però, è stato ufficialmente tolto dal mercato dal direttore sportivo dei ‘Lancieri’ Marc Overmars.

Ai microfoni del ‘Telegraaf’, il ds si è sbilanciato sul futuro di Tadic in rossonero. “Non è in vendita in questa stagione, abbiamo cominciato qualcosa di bello tre anni fa e Duan è troppo importante per noi. È cemento tra i mattoni dell’Ajax”. Dichiaraziono importanti, forti, che allontanano almeno sulla carta non poco Tadic dall’approdo in quel di Milanello. Già tempo fa Overmars aveva definito Tadic come un calciatore dal valore ‘inestimabile’, adesso la conferma sull’incedibilità del 32enne in scadenza nel 2023 con l’Ajax.