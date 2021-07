Calciomercato Juventus, il Barcellona ci prova | Scambio per de Ligt!

Il Barcellona potrebbe mettere le mani su de Ligt, attraverso un super scambio offerto alla Juventus: cifre e dettagli

La Juventus vorrebbe acquistare un nuovo top player in attacco, vista la situazione di incertezza che regna nel reparto offensivo di Massimiliano Allegri. Non è ancora stato definito il futuro di Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala, col rinnovo in fase di stallo. Il tecnico toscano vorrebbe ripartire da nuove certezze e le occasioni che regala il calciomercato possono essere molto buone in certi cesi. Uno dei giocatori sul quale la Juve ha messo gli occhi da tempo è Antoine Griezmann, ancora deluso per l’eliminazione della Francia da Euro 2020. Il Barcellona in attacco ha già ingaggiato Aguero e Depay il suo spazio potrebbe ridursi.

Juventus, scambio de Ligt-Griezmann

Secondo quanto riferito da ‘TV3‘, visto gli arrivi di Aguero e Depay, Griezmann potrebbe essere il grande partente del Barcellona in questa sessione di mercato. ‘Le Petit Diable‘ è molto apprezzato all’estero, dove la Juventus ha già espresso interessamenti. E anche il Barcellona apprezza dei gioielli bianconeri: su tutti, Matthijs de Ligt, difensore centrale che ai tempi dell’Ajax era nel mirino dei catalani. Il sogno della dirigenza è ricomporre la coppia con de Jong e Griezmann potrebbe essere la carta giusta.

L’attaccante francese è valutato dal Barcellona circa 60 milioni di euro, meno di quanto valga de Ligt per la Juventus. Il club azulgrana offrirebbe il cartellino di Griezmann più un conguaglio da 25 milioni di euro.