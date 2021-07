Uno degli obiettivi di calciomercato dell’Inter, per rinforzare l’attacco, è saltato. Il giocatore colombiano che seguivano i nerazzurri, ha infatti firmato ufficialmente un contratto di quattro anni con un club tedesco.

L’Inter stava seguendo sul calciomercato una pista che conduceva fino all’Argentina, per trovare un attaccante da poter inserire in squadra in vista del prossimo campionato di Serie A. L’obiettivo su cui i nerazzurri volevano puntare è Rafael Santos Borre, bomber colombiano di 25 anni, messosi in evidenza nelle ultime quattro stagioni con la maglia del River Plate. A rovinare i piani dell’Inter è però arrivata una squadra tedesca che ha ufficializzato l’acquisto di Borré, con cui ha raggiunto un accordo per i prossimi 4 anni.

LEGGI ANCHE >> >> >> Calciomercato Juventus, rilancio e chiusura | ‘Eurocolpo’ in settimana!

LEGGI ANCHE >> >> >> Calciomercato Inter, Hakimi ufficializza l’addio | Annuncio social

L’Inter superata per Borre| UFFICIALE all’Eintracht

Gude, Rafael! 👋🦅 Rafael Santos Borré wird ein Adlerträger! Der kolumbianische Stürmer erhält einen Vertrag bis 2025 😍#SGE #Borré2025 pic.twitter.com/pAKiwM05R3 — Eintracht Frankfurt (@Eintracht) July 5, 2021

È lo stesso Eintracht Francoforte ad ufficializzare l’acquisto di Rafael Santos Borré e a comunicare sui canali social ufficiali l’accordo che legherà il colombiano al club tedesco fino al 2025.