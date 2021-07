Il calciomercato nerazzurro può vedere una clamorosa cessione inattesa: il top club pronto a farsi avanti, Inzaghi trema

In casa Inter il calciomercato rimane il leitmotiv per le prossime settimane. I nerazzurri, con Hakimi al PSG e Calhanoglu che ha sposato il progetto di Inzaghi, rischiano tuttavia di perdere una delle stelle che ha trascinato gli uomini di Conte allo scudetto. A farsi avanti potrebbe essere il Chelsea che rimane a caccia di colpi di spessore per l’anno prossimo e la priorità, secondo quanto riportato da ‘Tribalfootball.com’, sarà l’approdo di un attaccante di peso alla corte di Tuchel. I campioni d’Europa, viene riferito, “al 100% firmeranno un nuovo attaccante durante l’estate”. Il Chelsea di Abramovich, dunque, è alla disperata ricerca di un bomber di peso che possa caricarsi sulle spalle l’attacco dei campioni d’Europa: tra i nomi in prima fila resta Romelu Lukaku.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, telenovela Nainggolan | Proposta di scambio

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, beffa in vista | Conferme dalla Francia

Calciomercato Inter, Inzaghi ‘trema’: minaccia dalla Premier

Il centravanti belga è un ex che rimane nel trio di nomi che i ‘Blues’ stanno vagliando per accontentare Tuchel durante l’estate. L’attaccante interista ha una valutazione di 100 milioni di euro e nonostante la voglia di continuare a vestire la maglia nerazzurra, una ricca proposta da Londra può far vacillare il club di Zhang.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

Gli altri due nomi sul taccuino degli inglesi rimangono Erling Haaland, che il Borussia cederebbe per non meno di 150 milioni di euro, ed Harry Kane. Il centravanti del Tottenham lascerà probabilmente gli ‘Spurs’ per una cifra vicina a quella del norvegese.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, futuro Nainggolan | L’annuncio del giocatore

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, colpaccio a zero | Fumata bianca ad un passo

Situazione dunque in divenire, con l’Inter preoccupata dal possibile assalto del Chelsea per Lukaku: il belga nel mirino di Tuchel, può salutare la Serie A.