La Juventus pianifica un grande colpo per questa settimana: accelerata e tentativo di accordo, il centrocampista vuole solo i bianconeri

Sarà un’estate all’insegna del cambiamento per diversi club che, conclusa la stagione, puntano ad un rilancio importante in vista di quella che sta per aprirsi. Tra questi vi è sicuramente la Juventus di Massimiliano Allegri che nell’attuale sessione di calciomercato vedrà non poche modifiche all’attuale rosa a disposizione del tecnico livornese. In tal senso, oltre al controverso destino che riguarderà Cristiano Ronaldo (in scadenza l’anno prossimo) il nome caldo per i bianconeri rimane uno: Manuel Locatelli. Il centrocampista del Sassuolo sta brillando con la nazionale di Roberto Mancini ad Euro 2020 e la Juventus ha ormai deciso, da tempo, di puntare forte sull’ex Milan. Secondo quanto riporta ‘La Gazzetta dello Sport’, la settimana appena cominciata potrebbe essere addirittura già decisiva per l’accelerata della trattativa con i neroverdi. Il club torinese vuole spingere sull’acceleratore per superare la concorrenza di altri club (Locatelli piace anche all’Arsenal pronto ad un pagamento immediato) arrivando ad uno sforzo economico di circa 40 milioni di euro.

Calciomercato Juventus, colpo Locatelli: settimana decisiva

In tal senso però la volontà del calciatore risulta chiarissima: Locatelli vuole solo la Juventus ed i bianconeri tratteranno forti della scelta del giovane talento. È previsto un imminente incontro tra Cherubini e Carnevali per definire la situazione e, secondo ‘Tuttosport’, la Juventus punterebbe su un prestito con diritto di riscatto (che si tramuterebbe in obbligo a determinate condizioni).

Il Sassuolo ha sempre imposto la cessione a titolo definitivo per fare cassa ma gli eccellenti rapporti tra le società potrebbero dunque portare ad un passo indietro da parte dei neroverdi, concedendo una nuova formula per la chiusura della cessione di Locatelli alla Juventus.

Nell’ultima stagione con la società romagnola Locatelli ha firmato 4 reti con 3 assist in 34 apparizioni complessive con la squadra di De Zerbi: il futuro del classe ’98 pare sempre più a tinte bianconere.