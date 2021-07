Calciomercato Milan, niente Juve | Scambio a sorpresa col Real Madrid!

Calciomercato Milan: torna di moda Isco in vista della prossima stagione. Ipotesi di scambio a sorpresa col Real Madrid e Juve ‘ko’. Tutte le cifre e i dettagli

Si è riaperto anche in questa sessione estiva di calciomercato l’asse tra il Milan ed il Real Madrid del grande ex Carlo Ancelotti. Il club rossonero è infatti al lavoro per riportare a Milano Brahim Diaz, e la trattativa è ormai ben avviata e in via di definizione su formula (prestito con diritto di riscatto e contro-riscatto) e cifre (22 milioni per il riscatto e 27 per il contro-riscatto). Ma non solo Brahim Diaz. Maldini e Massara hanno sul taccuino anche Isco: nelle ultime ore si è tornato a parlare del fantasista spagnolo reduce da annate piuttosto deludenti dal punto di vista personale. Il 29enne è in scadenza di contratto nel 2022 e rappresenta un’importante occasione di mercato per i rossoneri in vista del ritorno in Champions League. Ecco l’ipotesi di scambio: tutte le cifre e i dettagli. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Calciomercato Milan, ipotesi di scambio per Isco! Tutte le cifre e i dettagli

Il fantasista spagnolo è in scadenza di contratto al termine della prossima stagione ed in bilico al Real Madrid. Con ogni probabilità, infatti, l’ex Malaga non rinnoverà e i ‘Blancos’ cercheranno di monetizzare in estate con la sua cessione per non rischiare di perdere il giocatore a zero. Il Milan potrebbe anche proporre uno scambio alla pari con Romagnoli: anche il difensore è in scadenza di contratto nel 2022 e difficilmente rinnoverà con la società rossonera. Ancelotti è inoltre alla ricerca di un sostituto di Sergio Ramos e potrebbe così valutare il profilo dell’ex Roma.

Un possibile scambio alla pari, con valutazioni intorno ai 20-25 milioni di euro, che accontenterebbe tutte le parti, mettendo anche fuori causa la Juventus. Sia Romagnoli che in passato Isco, infatti, sono stati accostati al club bianconero. Staremo a vedere.